15-jarigen die nu al profvoetbal spelen... Gezond? Expert geeft er duidelijk antwoord op

Afgelopen weekend maakten er drie 15-jarigen hun debuut in de Challenger Pro League. Bij RSCA Futures kwam Nunzio Engwanda in de ploeg, bij Jong Genk waren dat Brad Manguelle en Konstantinos Karetsas.

Ze worden met het jaar jonger, de jeugdproducten die hun debuut maken in een A-ploeg of beloftenploeg. Maar is het verantwoord van ze in 1B tegen volwassen mannen te laten spelen?

"Aan het begin van het seizoen zijn er medische testen, wordt iedereen gescreend aan de hand van inspanningstesten en er worden ook mentale profielen opgemaakt om te zien of ze er klaar voor zijn”, aldus Jonas Massa, ploegdokter van Jong Genk, in Het Nieuwsblad.

Alle parameters worden minitieus bijgehouden. "We zien erop toe dat ze niet in het rood gaan, want als ze dat doen, hebben ze veel meer kans op blessures. Als we zien dat iemand heel snel groeit, dan zullen we de trainingsarbeid voor die speler verlagen."

Het is ook niet voor iedereen weggelegd. "De 15-jarigen die er nu bij zijn, hebben de overstap van de U16 naar de U18 vorig seizoen al prima verteerd. Ze speelden ook heel veel matchen, onder meer tegen sterke teams in de UEFA Youth League. En dit seizoen deden ze zelfs al de voorbereiding mee met de A-kern. Daar hebben ze kunnen wennen aan het snellere, meer fysieke voetbal."