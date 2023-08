Helemaal klaar: JPL-club zet ambities kracht bij en haalt jonge winger op in Latijns-Amerika

Westerlo is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen, ondanks heel wat investeringen in nieuwe spelers. En dus heeft het nog een extra versterking in huis gehaald.

Jonas De Roeck was vragende partij voor extra versterkingen om ook dit seizoen competitief te zijn in de Jupiler Pro League. Nu komt er nog een jonge winger bij. De 19-jarige Costa Ricaan Josimar Alcocer stond al eventjes op de radar van De Kemphanen. En nu is de deal helemaal rondgeraakt. Hola JosimaršŸ‘‹

šŸ‘‰https://t.co/RZSuOM55ZX#enallemaalsamen #jupilerproleague #newtransfer pic.twitter.com/VMD57PmW8o — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 14, 2023 De linksbuiten speelde sinds vorig seizoen in het eerste elftal van topclub Alajuelense en zorgde met zes goals en vier assists voor heel wat goede dingen. Ondertussen is hij zelfs al international voor zijn land. Bij Westerlo tekent Alcocer nu een contract voor liefst vijf seizoenen. Daarmee laten de mensen uit de Kempen duidelijk blijken dat ze geloven in het jonge talent.