Nog meer slecht nieuws voor KV Kortrijk: middenvelder is maanden uit

KV Kortrijk blijft in de hoek zitten, waar de klappen vallen. Na de overname die niet doorging en een slechte competitiestart viel Youssef Challouk tegen Antwerp nog eens uit. Ondertussen kent hij zijn verdict: door een kruisbandblessure is hij maanden uit.

Tegen Antwerp viel Youssef Challouk in de 2e helft in, maar 11 minuten later moest hij alweer naar de kant. Hij had zich immers aan de knie geblesseerd.

Na enkele onderzoeken was er het zware verdict voor Challouk. Hij had zijn voorste kruisband geblesseerd en zal zo maanden uit zijn.

Afgelopen seizoen werd de aanvallende middenvelder aan RWDM succesvol uitgeleend en daardoor wou KV Kortrijk voor dit seizoen wel op hem een beroep doen. Al moest Challouk vooralsnog met een invallersrol tevreden zijn. In totaal verzamelde hij slechts 41 minuten.