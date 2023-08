Bilal El Khannouss weet waar het schoentje knelt bij KRC Genk

KRC Genk werd donderdag uitgeschakeld in de kwalificatie van de Europa League na een 1-1 gelijkspel tegen Olympiakos. Ook Bilal El Khannouss zag dat zijn ploeg een nieuwe domper te verwerken kreeg.

De teleurstelling bij de jonge middenvelder was groot na de zoveelste kater voor Racing Genk. "We zijn heel teleurgesteld, we hadden ook alles in onze eigen handen. We controleren de wedstrijd en komen voor, en dan krijgen we die rode kaart in de tweede helft. Dat mag nooit gebeuren."

Het late tegendoelpunt kwam na dom balverlies van Patrik Hrosovsky vlak voor de eigen zestien. El Khannouss zag dat dit een vermijdbare fout was. "Die bal moet daar weg en dan is er niets aan de hand. Soms heb je geluk, soms heb je geluk tegen. In die fase hebben we misschien geluk tegen."

Maar wat is dan het probleem waar Genk maar mee blijft kampen? "Het ligt aan de concentratie denk ik. Als je zo’n doelpunt slikt in de laatste minuten dan heeft dat puur met concentratie te maken. In cruciale fases moeten we onze emoties onder controle kunnen houden."