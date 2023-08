Nog steeds zonder club: Philippe Clement klaar en duidelijk over een terugkeer naar België

Philippe Clement zit na zijn ontslag bij Monaco nog altijd zonder club. Maar hij is duidelijk over wat hij wel en niet wil.

Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels bijna overal begonnen, maar Philippe Clement zit nog altijd zonder club. Nadat hij met Monaco geen Europees voetbal haalde, werd hij begin juni aan de deur gezet. Maar panikeren doet Clement niet.

Hij weet exact wat hij wil en dat is zeker niet terugkeren naar België, waar hij 32 jaar dag in dag uit met Belgisch voetbal bezig was. "Alles meegemaakt. Ik ben gewoon toe aan iets anders. Het volgende verhaal zal ook in het buitenland plaatsvinden", zegt Clement bij Het Nieuwsblad.

Clement geeft ook toe dat hij Belgische clubs heeft afgewezen en is bijzonder ambitieus over wat hij wil: een club uit de top vijf van Europa. Al realiseert Clement wel dat bijvoorbeeld Spanje of Italië moeilijk liggen omdat daar vaak voor iemand uit eigen land wordt gekozen.

Maar in Frankrijk, Duitsland of Engeland ziet Clement wel mogelijkheden. "Manchester United of dat niveau is mogelijk nog te hoog, maar daaronder moet kunnen."