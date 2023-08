Antwerp moet nu echt vrezen voor vertrek sterkhouder: 'Mondeling akkoord voor vijfjarencontract'

Bij kampioen Royal Antwerp zijn ze niet slecht aan het seizoen begonnen. De komende twee weken staan héél belangrijke wedstrijden op het programma. Ondertussen is er de vrees voor het vertrek van een sterkhouder.

De belangstelling in Gaston Avila blijft duidelijk groot. Ajax Amsterdam is momenteel het meest concreet voor de flankverdediger.

Er wordt een bedrag van 12 miljoen euro genoemd en dan zou The Great Old haast niet kunnen weigeren. De Amsterdammers hadden nog een aantal andere opties, maar die zijn aan het opdrogen.

En dus is het alle hens aan dek voor The Great Old. Volgens De Telegraaf hebben de zaakwaarnemers van Avila ondertussen een mondeling akkoord met Ajax Amsterdam.

Het zou gaan om een contract voor liefst vijf seizoenen, waardoor hij tot 2028 in Amsterdam zou kunnen verblijven. Een akkoord op clubniveau is er wel nog niet.

Er was deze week ook sprake van interesse uit de Premier League. Iets waar Antwerp kan van profiteren om de prijs te handhaven (en misschien nog een beetje op te drijven).

Avila kwam een jaar geleden van Boca Juniors naar Antwerp voor een bedrag van om en bij de 4,5 miljoen euro. The Great Old wil nu een veelvoud voor de 21-jarige flankverdediger.