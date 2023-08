Guardiola kijkt met verbazing naar wat er in Londen gebeurt: "Als wij dat doen, maken jullie mij af! Dan zit ik hier niet meer!"

Pep Guardiola heeft nu zelf ook wel al wat mogen uitgeven om zijn Manchester City samen te stellen. Maar toch kijkt de Catalaan met verbazing naar wat er bij Chelsea gebeurt.

Chelsea haalde al Moises Caicedo voor een astronomische prijs en ook Roméo Lavia arriveerde op Stamford Bridge. Chelsea gaf onder nieuwe eigenaar Todd Boehly al bijna een miljard uit aan nieuwe spelers.

"Als wij dit zouden doen, zouden we al dood zijn", zei Guardiola op zijn persconferentie. "Voor Chelsea is het gemakkelijker dan voor ons. Dat is geen kritiek, ze kunnen doen wat ze willen. Maar wij zouden aangevallen worden, dat kan je je niet voorstellen."

"Ik zou hier niet zitten als wij zouden uitgeven wat Chelsea heeft uitgegeven in twee transferperiodes", besloot Guardiola. 'Jullie (de media, red.) zouden me vermoorden."

Chelsea gaf deze zomer al 380 miljoen euro uit. Dat is een record in Europa en overtreft zelfs het record van Real Madrid in 2019.