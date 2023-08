Jeugdproduct Anderlecht blikt terug op moeilijke exit bij de club: "Vooral verhalen die ik moeilijk kan geloven"

Lucas Stassin speelt zondag met Westerlo tegen ex-club Anderlecht. Zijn vertrek daar was enigszins zuur te noemen aangezien er achteraf gezegd werd dat hij niet mee wou in het verhaal dat de Denen aan het schrijven zijn. De 18-jarige spits geeft daar nu zijn versie over.

Stassin scoorde 14 keer in 1B en had gehoopt op een vaste plaats bij het A-elftal. Niet dat hij niet meer bij de beloften wou spelen, maar hij wou ook kansen krijgen. "Het kon ook een ­optie zijn om me op vrijdag of zaterdag één helft met de RSCA Futures te ­laten meedoen om dan op zondag soms in te vallen met de A-ploeg", zegt hij in GvA.

"­Julien Duranville deed dat toch ook? Als ze bij Anderlecht echt wilden... Misschien paste mijn profiel niet bij wat Brian Riemer wilde, maar of je nu van een speler houdt of niet: geef hem eens een kans. Na dat seizoen in 1B had ik nood aan eersteklasse­voetbal: duelleren met ervaren ­topvoetballers."

Hij sprak met Riemer, maar wist ook dat Anderlecht nog spitsen ging transfereren en dat hij waarschijnlijk geen kansen ging krijgen. "Er is een verschil tussen concurrentie accepteren en wat vertrouwen en eerlijkheid ervaren. Kijk, als er bij Anderlecht dan toch eens gezegd werd dat ze me wilden houden, hoorde ik vooral verhalen die ik maar moeilijk kon geloven."