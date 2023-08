Maarten Vandevoordt reageert na zoveelste domper voor KRC Genk

Genk kreeg donderdagavond zijn zoveelste domper te verwerken. De Limburgers werden na een gelijkspel tegen Olympiakos nu ook uitgeschakeld voor de Europa League.

Maarten Vandevoordt moest opnieuw zien hoe zijn ploeg teleurgesteld werd. "Het is heel zuur. Ik heb er weinig woorden voor, het is zuur voor de zoveelste keer. We wisten dat ze nog een paar keer naar voor zouden komen toen we met tien stonden. Met momenten brengen we heel goed voetbal en ik denk dat iedereen wel kon voelen dat ze te pakken waren."

Na de uitschakeling voor de Europa League rest er enkel nog een kans op een Europese herfst in de Conference League. Of dit een troost is voor de doelman? "Troost? Het zal wel moeten, er zit geen andere manier op."

De Limburgse ploeg kon na 100 minuten spelen slechts één keer op doel trappen, een probleem dat zich al enkele weken voordoet. "Ja, geluk dwing je natuurlijk af. We zouden misschien wat meer kansen moeten creëren. We moeten vooruit blijven kijken nu, het heeft geen zin om te blijven hangen want dat is voor niemand goed."