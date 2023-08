Na nieuwe opdoffer loert er gevaar om de hoek bij KRC Genk en dat beseft Wouter Vrancken

De motor van Racing Genk sputtert. De Limburgers droomden van Champions League-voetbal, maar moeten nu nog vol aan de bak om zich te verzekeren van de Conference League. Coach Wouter Vrancken staat voor een zware taak.

De opdoffers blijven zich maar opstapelen voor Racing Genk. Na het penalty-debacle tegen Servette gingen de Limburgers tegen Olympiakos diep in blessuretijd onderuit. Weg is de droom van de Champions League en zelfs die van de Europa League.

Niet dat Wouter Vrancken hier zelf schuld treft, hij wijst terecht met de vinger naar Joseph Paintsil die zijn ploeg in de steek liet met een domme rode kaart. Hij was dan ook best tevreden over wat zijn spelers op de grasmat legden tegen Olympiakos.

"Buiten die fase moet ik de spelers wel feliciteren voor de manier waarop we gespeeld hebben. We hebben geloof gehad in hetgeen we doen, in de ruimtes pakken. De diepgang was er. We hebben hun kwaliteiten in de aanval geneutraliseerd. Dat was allemaal goed. Het is één fase die het allemaal om zeep geholpen heeft."

Na de opeenstapeling van teleurstellingen loert er wel een groot gevaar om de hoek: de twijfel en de negativiteit kan in de spelersgroep sluipen. Dat beseft ook de Genkse oefenmeester.

"We moeten de negativiteit weghouden en zorgen dat dit niet in de hoofden kruipt. Deze ontgoocheling is er en daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen."

Je ziet het geloof in wat de spelers doen

"Maar je moet ook de positieve zaken meenemen, we hebben anderhalve wedstrijd tegen Olympiakos gedomineerd. Maar je wil daar natuurlijk wel resultaten aan koppelen."

En dus gelooft Wouter Vrancken dat het vertrouwen van zijn spelers geen knak zal krijgen. "Tot nu toe is het geloof in hetgeen de spelers doen wel groot."

"Die twee uitschakelingen in Europa hebben wel een tik gegeven. Je ziet het geloof in wat de spelers aan het doen zijn, dat hebben ze altijd vastgehouden."