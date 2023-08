Topfavoriet klopt Beerschot en zet zo orde op zaken na teleurstellende seizoensopener

Na een teleurstellende seizoensopener met een 1-3 verlies tegen Francs Borains was het alle hens aan dek voor Zulte Waregem. Op bezoek bij Beerschot werden de eerste punten van het seizoen gepakt.

Beerschot was met een overwinning aan het seizoen begonnen en kon in eigen huis tegen Zulte Waregem de bezoekers al meteen op een zespuntenkloof zetten.

Dat zou uiteindelijk niet gaan lukken, want de bezoekers knokten zich naar de overwinning. Met dank aan de spitsen die er ook vorig seizoen al waren.

© photonews

Jelle Vossen opende de score op het halfuur, bij de rust werd het 1-1 met dank aan een strafschop voor De Mannekes. Na de pauze trok Essevee het snel naar zich toe.

1-2

Zinho Gano werd uiteindelijk de held van de avond door de 1-2 tegen de touwen te werken, Ruud Vormer zorgde voor de assist. Zulte Waregem heeft nu net als Beerschot 3 op 6.

Daarmee is de valse start van vorige week een beetje rechtgezet. Echt denderend was het nog niet, maar hoopvol voor de toekomst is het dan weer wel.