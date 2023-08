Begint de soap weer opnieuw? 'Eerste bod van Real Madrid voor Kylian Mbappé lekt uit'

Kylian Mbappé maakte dit weekend zijn rentree bij PSG en maakte ook meteen een goal. Maar Real Madrid wil de Franse superster nog altijd binnenhalen.

Kylian Mbappé was een paar weken persona non grata in Parijs, maar heeft nu toch alles weer bijgelegd met de clubleiding. Tegen Toulouse mocht Mbappé invallen en hij zette de Parijzenaars ook op voorsprong vanop de stip, maar Toulouse scoorde in het slot ook nog een penalty.

Maar de situatie van Mbappé is wel nog altijd hetzelfde. Zijn contract loopt eind volgende zomer af in Parijs en kan dan gratis de deur uitlopen. Iets wat PSG absoluut wil vermijden, want dan zou het in de problemen kunnen komen met de Financial Fair Play.

Volgens het Duitse BILD zou Real Madrid proberen om Mbappé dan toch deze zomer al naar Spanje te halen. Het zou ook een eerste bod van zo'n 120 miljoen euro voorbereiden. De kans dat PSG daar akkoord mee zal gaan lijkt echter klein.