'Islam Slimani kiest voor opvallende nieuwe uitdaging na RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht haalde in de voorbije wintermercato Islam Slimani binnen. Hij zit voorlopig nog altijd zonder club.

Islam Slimani werd op de slotdag van de wintermercato door RSC Anderlecht binnengehaald. De verwachtingen waren niet groot, maar hij presteerde goed en werd meteen heel goed onthaald door de Anderlechtsupporters.

Op zijn persconferentie enkele dagen geleden liet trainer Brian Riemer onverwacht de naam van Slimani weer vallen toen hij het had over nog inkomende transfers, maar een nieuwe deal met paarswit lijkt er toch niet te komen.

De Algerijn werd al enkele keren gelinkt aan een avontuur in het verre Oosten, maar ook die piste lijkt het uiteindelijk niet te zullen worden. Volgens Global Esporte kiest Slimani voor een deal in Brazilië.

Hij zou er aan de slag kunnen gaan in de eerste klasse bij Coritiba. De ploeg staat op dit moment op een degradatieplaats in de rangschikking. Uitkijken of hij op die deal ingaat de komende dagen.