Het ene jaar is het andere niet: weg kampioenengeluk voor Antwerp?

Na vier speeldagen heeft geenenkele ploeg nog het maximum van de punten in de Jupiler Pro League. Dat was vorig jaar wel anders.

27/27

Negen speeldagen lang bleef Antwerp namelijk ongeslagen aan het begin van het seizoen vorig jaar. Een indrukwekkende reeks die gevolgd werd door een mindere reeks, een sterke start van het jaar 2023 en een einde grand cru met bekerwinst + de titel.

1/6 buitenshuis

In eigen huis pakte Antwerp dit seizoen 6/6 maar buitenshuis sputtert de motor. Twee weken geleden werd er met het kleinste verschil verloren van Anderlecht en afgelopen vrijdag speelde de Great Old 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Een gelijkspel op verplaatsing is niet slecht, maar het legt wel enkele pijnpunten bloot.

© photonews

Zo verloor Antwerp vorig seizoen na een 1-0 voorsprong slechts één keer punten, tegen Union. Verder won het iedere keer (25x in totaal). Een indrukwekkende statistiek waar ooit een einde aan moest komen, maar het was niet verwacht dat dit tegen OH Leuven zou zijn dat met 2 punten mee onderin het klassement bengelt.

Op het veld van Anderlecht speelde Antwerp allesbehalve een sterke eerste helft maar vorig jaar hadden ze deze wedstrijd nagenoeg altijd over de strreep kunnen trekken, of alleszins toch niet verloren. Ze kregen in de tweede helft nog wel kansen maar scoren lukte niet.

© photonews

Dubbeltje op zijn kant

Vorig seizoen werd al enkele keren geopperd dat Antwerp geen kampioenenploeg had en dat de titel eigenlijk te snel kwam in het bouwproces van voorzitter Paul Gheysens. Het dubbeltje viel vorig seizoen vaker naar de goede kant als je zag naar de kern van Antwerp en de bank die ze soms hadden.

Dit seizoen lijkt het dubbeltje wat meer uitgebalanceerd te vallen en soms ook naar de verkeerde kant. Al zullen ze bij Antwerp van een geslaagd seizoensbegin spreken als de Great Old zich de komende tien dagen plaatst voor de groepsfase van de Champions League tegen AEK Athene.

Bovendien heeft trainer Mark Van Bommel als voetballer al heel wat meegemaakt zodat hij bij zijn groep de nervositeit kan wegnemen. Met Alderweireld en Janssen hebben ze ook in de kern twee ervaren rotten zitten. Maar als dit jaar tegen zit wat vorig jaar mee zat, lijkt het weleens een moeilijk seizoen te kunnen worden voor Antwerp om te bevestigen.