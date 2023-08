Hij wijst het aanbod van Kompany af: 'Lukebakio kiest niét voor Burnley en tekent contract bij deze club'

Dodi Lukebakio lijkt de oplossing eindelijk gevonden te hebben. De Rode Duivel is zo goed als rond met Sevilla FC. Hij zet er eerstdaags zijn krabbel onder een meerjarig contract.

De degradatie van Hertha BSC betekende meteen het einde van het Berlijnse hoofdstuk voor Dodi Lukebakio. Enerzijds had de aanvaller géén zin om in de Duitse tweede klasse te voetballen, terwijl ook de hoofdstedelingen tabula rasa wilden maken in hun kern.

Het heeft eventjes geduurd, maar er is witte rook. Volgens de Spaanse media is er een akkoord voor een transfer naar Sevilla FC. De Spanjaarden betalen zeven miljoen euro. De laatste punten en komma’s worden momenteel op papier gezet. Enkel medische proeven kunnen nog roet in het eten strooien.

Niét naar Engeland

Lukebakio tekent eerstdaags een meerjarig contract bij de Andalusische subtopper. Na een héél slecht seizoen wil Sevilla opnieuw aanknopen met succes. Vincent Kompany en Burnley FC vissen achter het net.