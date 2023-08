Na blessure van De Bruyne nog een opdoffer: Deze héél belangrijke pion van Manchester City onderging spoedoperatie

Pep Guardiola zal de komende weken niet op de bank zitten bij Manchester City. De coach van The Citizens is met spoed geopereerd aan de rug.

“Guardiola had al geruime tijd last van rugpijn”, laat Manchester City weten. “Hij is naar Barcelona gevlogen voor een spoedoperatie en zal ook daar revalideren.”

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.