'Club Brugge aast nog steeds op defensieve miljoenenversterking, maar heeft duidelijk plan'

Club Brugge heeft zijn start in de competitie niet gemist en staat Europees tegen Osasuna voor de weken van de waarheid. Ondertussen blijft het wel de markt afspeuren.

Zeker achterin mag er nog steeds iets bij. Door het vertrek van onder meer Mata, Sylla en Hendry is de spoeling dun geworden.

Op Boyata wordt eigenlijk - ondanks zijn optreden in IJsland vorige week - nog altijd niet echt gerekend door coach Ronny Deila. En Mechele - Spileers alleen is wat te weinig in de breedte.

© photonews

Club Brugge ziet nog steeds heil in Maxime Estève. Dat is een 21-jarige Frans jeugdinternational die uitkomt voor Montpellier.

Die is vrij duur en zou meer dan zeven miljoen euro moeten kosten, waardoor Club Brugge een record zou breken voor een verdediger. Tot op heden was Nsoki de duurste verdediger aan inkomende zijde bij blauw-zwart.

Conference League belangrijk?

Volgens La Dernière Heure is de aandacht zeker nog niet bekoeld. Toch hebben ze op Jan Breydel een duidelijk plan voor de verdediger die nog twee jaar onder zeil ligt.

Er zou gewacht worden op de matchen tegen Osasuna om al dan niet harder op het gaspedaal te drukken. Bij een extra Europese belasting van zes wedstrijden in een groepsfase is een extra verdediger harder nodig dan als er enkel nog competitie is vanaf september.