'Lommel krijgt versterking van RB Salzburg'

Transferjournalist Fabrizio Romano laat op zijn sociale media weten dat Manchester City met de City Group Leon Lalic van RB Salzburg heeft vastgelegd.

De middenvelder, geboren in 2006, is de eerste deal die de City Group sluit met de Oostenrijkse ploeg. De bedoeling is echter niet dat hij bij Manchester City aan de slag gaat.

Lalic wordt gestald bij Lommel in de Challenger Pro League. Hij werd ondertussen al meer dan twee jaar gevolgd door het team van David Fernandez.

Excl: RB Salzburg talent Leon Lalić joins Man City/City Group, here we go ✨🇭🇷



It’s first deal ever from RB Salzburg to City Group — historical for 2006 born midfielder



Lalić will initially join 🇧🇪 side Lommel.



David Fernandez's team followed Lalić for more than 2 years.