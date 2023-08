Waarom Manchester City toch de goede keuze is voor Jérémy Doku: de hand van Guardiola én de Rode Duivels

De aankondiging laat nog op zich wachten, maar Jérémy Doku wordt zo goed als zeker de nieuwe ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Kan de jonge en pijlsnelle Belg er potten breken?

Geen drie jaar geleden vertrok Jérémy Doku op zijn 18de bij Anderlecht voor zo'n 26 miljoen euro naar Stade Rennes. En nu trekt hij dus voor zo'n 65 miljoen euro naar Manchester City en wordt hij de zesde duurste Belgische transfer in de geschiedenis.

Bij Manchester City moet Doku onder meer het vertrek van Riyad Mahrez naar Saoedi-Arabië helpen opvangen. Maar de concurrentie is met Phil Foden, Bernardo Silva en Cole Palmer niet min. Zij speelden al allemaal op die rechterflank dit seizoen.

Al zal Doku zeker zijn kans krijgen, want ook dit seizoen gaat Manchester City weer voor vier prijzen (en het WK voor clubs) meestrijden. Guardiola, die houdt van roteren, zal Doku dus zeker zijn kansen geven. Ook al wordt het dan vooral als invaller.

Uniek profiel bij City

Maar in tegenstelling tot Foden en Silva is Doku wel een echte flankspeler en is hij ook een groter talent dan de 21 dagen oudere Palmer. Doku kan daardoor een uniek profiel worden in de kern van City, die in specifieke omstandigheden kan ingezet worden.

Wellicht ook daarom haalt City Doku voor dat forse bedrag naar Engeland. En Guardiola kan de ruwe diamant die Doku nog is, nog stevig vijlen. De Spanjaard maakt spelers beter, kijk maar naar De Bruyne. En dat kan de Rode Duivels op het EK in 2024 al ten goede komen.