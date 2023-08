Wouter Vrancken legt uit hoe hij grootste probleem bij Racing Genk aanpakt: "Moet vanzelfsprekend zijn"

Racing Genk heeft plots een probleem met scoren. In augustus kon het in zes matchen slechts vier keer scoren.

Racing Genk begon nog uitstekend aan de Belgische competitie eind juli met een 0-4 zege op het veld van promovendus RWDM. Maar nadien stokte de machine en zoeken ze in Genk naarstig naar iemand die kan afwerken.

Want met Bryan Heynen, Joseph Paintsil en Mike Trésor mist Wouter Vrancken nog eens drie van zijn beste offensieve spelers tegen het Turkse Adana Demirspor. Ook spits Tolu Arokodare scoorde al vijf matchen niet meer.

Scoren moet vanzelfsprekend worden

Maar de statistieken zeggen volgens Wouter Vrancken dat zijn ploeg het niet zo slecht doet. "Ik heb het niet alleen over de expected goals maar ook over het aantal balrecuperaties, passes én beslissende passes in het laatste gedeelte van het veld", zei Vrancken bij Het Belang van Limburg.

Alleen ontbreekt het belangrijkste: scoren. "Daar leggen we ook op training de focus op. We proberen de spelers veel te laten scoren. Ze moeten dat gevoel kunnen vasthouden, uiteindelijk moet scoren iets vanzelfsprekends zijn als je in een goeie positie komt."