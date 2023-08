'Belgische club wil transfer voor ogen van Club Brugge wegkapen: akkoord op clubniveau'

Alles leek in kannen en kruiken voor Club Brugge om een extra spits binnen te halen. Nu lijkt die echter op weg naar een andere Belgische club.

Club Brugge wil Norman Bassette binnenhalen. De 18-jarige Belg van het Franse Caen in Ligue 2 zou gehuurd worden, met een aankoopoptie ook in de deal. Al steekt een andere Belgische ploeg nu stokken in de wielen.

De gesprekken met Club Brugge zijn nog altijd aan de gang, maar volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou KV Mechelen helemaal rond zijn ondertussen met Bassette en zou de youngster uit Aarlen die deal ook zien zitten.

Zijn contract loopt nog tot juni 2025 in Frankrijk. De marktwaarde van Bassette ligt op 500.000 euro volgens Transfermarkt. Het is uitkijken wie van de twee ploegen hem uiteindelijk weet te overtuigen...