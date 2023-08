📷 Bijna rond: 'Nog één struikelblok staat transfer van Romelu Lukaku in de weg'

De situatie van Romelu Lukaku bij Chelsea leek de voorbije weken uitzichtloos, maar ondertussen lijkt er toch een deal bijna helemaal rond te zijn.

Daarbij verkast Romelu Lukaku in de slotdagen van de zomermercato richting AS Roma in de Serie A. Er is nog één struikelblok om tot een akkoord te komen.

Chelsea en AS Roma hebben al een akkoord bereikt over hoe het loon van Big Rom betaald zal worden. Voor de speler zelf is er dus geen enkel probleem meer om de overstap te maken.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri moet enkel nog een oplossing gevonden worden voor de prijs van het uitlenen.

Volgens Tavolieri wil AS Roma op dit moment 4 miljoen bieden als huurgeld, terwijl Chelsea 7 miljoen euro wil vangen voor hun overbodige pion.

Lukaku verblijft momenteel in ons land in afwachting van het sluiten van de deal. "Morgen vlieg ik naar Rome om te tekenen", liet hij vandaag weten op een jeugdtoernooi in Boom.

🗣️🇧🇪 Talks now ongoing between #ASRoma and #ChelseaFC are about the loan fee. #CFC wants 7M€ as the Italian side offered only 4M€ yet. There is already an agreement between both sides to take care of the wages, so personal terms are not an issue. General optimism for the… pic.twitter.com/TGy5DSlHFr