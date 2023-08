De meest over het oog geziene doelman in België? "Hij zei: 'vanavond gaan we niet verliezen" - En daar zorgde hij zelf voor

Anthony Moris mocht na de wedstrijd zijn analyse komen geven over de match tegen Lugano. In de gang waar ook de pers plaats had genomen, stonden enkele Union-supporters: "Bedankt Moris!", klonk het luid. Dat zegt genoeg over wat de Luxemburgse doelman er weer allemaal uithaalde.

Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n week na een rammeling op KV Mechelen? Waar komt die intussen beruchte veerkracht vandaag? We vroegen het aan Charles Vanhoutte. "Eigenlijk is iedereen gewoon rustig gebleven. De technische staf heeft geen extra druk gecreëerd. Maar Anthony heeft wel het woord genomen. Hij zei dat hij niet nog een keer ging verliezen en heeft de jongens opgepept. Ja, we hebben een heel goede doelman."

Als het gaat over de discussie wie de beste doelman was in België ging het vorig seizoen over Bart Verbruggen, Simon Mignolet en Jean Butez. De naam van Moris viel niet al te veel. Maar we waren er donderdag alweer getuige van: die man haalt de meest onmogelijke ballen met flair uit zijn doel.

Dat hij er bescheiden bij blijft en de aanval altijd met de eer gaat lopen, dat hoort erbij. Maar Moris mag gerust in de bloemetjes gezet worden. Want zonder hem ging Union zeker niet met een clean sheet in de achterzak naar Genève.

"Ik doe gewoon mijn werk", lachte hij. "Maar ja, ik heb vandaag een aantal heel moeilijke ballen moeten pakken, maar daar sta ik ervoor. Ik hoop dat dit mag blijven duren, want je weet... één foutje en het kan al helemaal anders zijn."