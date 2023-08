Akkoord gevonden! Romelu Lukaku mag zich bijna een speler van AS Roma noemen, Belgische spits levert zwaar in

Het zou gaan om een uitleenbeurt van om en bij de 5 miljoen euro, zonder aankoopverplichting. Chelsea wou eerst nog 8 miljoen euro om de spits een jaar te stallen in Italië, maar daarmee gingen de Romeinen niet akkoord.

Een persoonlijk akkoord werd al eerder gevonden. Zo is Romelu Lukaku bereid om serieus in te leveren op zijn jaarsalaris. Bij Chelsea verdient hij momenteel 11 miljoen euro per jaar, bij Roma zal dat 7 miljoen euro zijn. Er wordt verwacht dat hij vandaag nog naar Rome vliegt.

En zo lijkt er opnieuw een samenwerking aan te komen tussen José Mourinho en Romelu Lukaku. Lukaku werkte in het verleden al onder de Portugese topcoach bij Man. United, maar dat was allesbehalve een succes.

Agreement found between ChelseaFC and ASRoma for Romelu Lukaku!

Loan fee agreed at 4,8M€ on the all year. No obligation to buy.

The Belgian Red Devil will earn 7M€ net + bonus.

AS Roma officials waiting for LAST CFC green light…

