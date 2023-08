Eindelijk! KRC Genk krijgt te horen welke schorsing Joseph Paintsil kreeg

Joseph Paintsil werd tegen Olympiakos uitgesloten voor natrappen. Hij kent eindelijk zijn schorsingsvoorstel.

Elf dagen moest KRC Genk wachten, maar vandaag kreeg het eindelijk nieuws over de schorsing van Joseph Paintsil. De speler van KRC Genk werd tegen Olympiakos betrapt op natrappen en kreeg daarvoor een geheel terechte rode kaart onder de neus geduwd.

Paintsil kreeg van de UEFA een schorsingsvoorstel van maar liefst drie wedstrijden, zo ving Het Belang van Limburg op bij de club. De rechtsbuiten kan tegen deze beslissing in beroep gaan, maar dat werd niet opschortend.

KRC Genk kan in de terugwedstrijd in de Conference League tegen Adana Demirspor hoe dan ook geen beroep doen op Paintsil.

Het is uitkijken of de Limburgers in beroep zullen gaan tegen die beslissing. Paintsil liet de club weten dat hij niet langer wenst te vertrekken tijdens de zomermercato, dus misschien loont een beroepsprocedure wel.

Paintsil leek de voorbije dagen op weg naar Leeds United, maar zal nu toch zijn contract, dat tot 2026 loopt, verder uitdoen bij KRC Genk.