Rode Duivel geeft aan waarom Domenico Tedesco belangrijk voor hem is: "Voel me betrokken bij deze selectie"

Domenico Tedesco vernieuwde de selectie van de Rode Duivels grondig en gaf heel wat nieuwe spelers kansen. Een van hen is Orel Mangala.

De middenvelder is enorm te spreken over onze bondscoach. "Het mag duidelijk zijn dat Domenico Tedesco, met wie ik vaak Duits spreek, vorig seizoen en ook nu nog heel belangrijk voor mij was... De eerste selectie met hem, in maart, heeft mij zowel mentaal als fysiek goed gedaan", vertelt hij voor La Capitale.

Ook onder Martinez werd hij soms opgeroepen, maar het is vooral Tedesco die hem heel wat speelminuten geeft. "Eigenlijk was dat alles waar ik op hoopte."

"Het was echt het moment waar ik al jaren op wachtte. Nu ben ik bij de selectie en probeer ik er het beste van te maken. Ik voel me goed, volledig betrokken bij deze selectie. Het is echt een eer om deel uit te maken van deze groep", reageert hij trots.