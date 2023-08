Cercle Brugge denkt nieuwe diamant te hebben gevonden: "Atletisch, snel en technisch"

Cercle Brugge heeft een nieuwe winger. Het gaat om Kazeem Olaigbe, een 20-jarige linksbuiten die overkomt van het Engelse Southampton. De Belgische jeugdinternational ondertekent een contract voor 4 seizoenen bij Cercle Brugge, tot juni 2027.

Olaigbe kwam in de jeugd uit voor Anderlecht, maar verhuisde in 2019 naar Southampton. Daar zette hij zijn opleiding verder en werd vorig seizoen uitgeleend aan het Schotse Ross County.

Bij Cercle komt hij in een team terecht dat jong talent kansen geeft. Dat was ook de belangrijkste voorwaarde. "Dit is een belangrijke stap voor mij. Mijn doelstellingen zijn om goals te maken, assists te geven en impact te hebben op het team”, aldus Kazeem Olaigbe.

Ook bij Cercle zijn ze trots op de transfer van de vinnige aanvaller. "Omwille van z’n atletisch profiel, zijn snelheid en z’n technische vaardigheden kan Kazeem op verschillende aanvallende posities uit de voeten", aldus technisch directeur Rembert Vromant.

"Hij is sterk in omschakelmomenten en heeft een goede eindpass én een individuele actie in de voeten. Zijn profiel sluit nauwgezet aan bij de spelfilosofie van Cercle. We verwachten dan ook dat hij zich snel kan aanpassen."