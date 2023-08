Lukaku zet Rome helemaal op zijn kop, verwachtingen liggen heel hoog zo blijkt uit muurschilderingen

In de straten van Rome zijn er de voorbije dagen muurschilderingen verschenen van Romelu Lukaku als koning en als gladiator. Dat de verwachtingen hoog liggen, mag duidelijk zijn.

Lukaku wordt rond 17u op de luchthaven in Rome verwacht en duizenden mensen zijn daarnaar onderweg om hem te verwelkomen. Terwijl hij bij Inter en Juventus persona non grata is geworden, blijkt hij in Rome als de verlosser ontvangen te worden.

AS Roma heeft dan ook al een tijdje geen diepe spits meer gehad die naam waardig. José Mourinho krijgt nu zijn zijn. Big Rom wordt gehuurd voor 6 miljoen euro en moet de Romeinen helpen om bij de top mee te spelen.

“Romelu is een enorme aanwinst - daar bestaat geen twijfel over", zegt Walter Sabatini, gewezen technisch directeur van AS Roma. "Lukaku is een speler die, wanneer hij zich goed voelt, op eigen kracht kan spelen. Hij kan de voorlinie helemaal alleen leiden. Hij en Dybala zouden dus op papier buitengewoon kunnen zijn, omdat hun kwaliteiten mekaar aanvullen."

"Zeker met Lukaku nemen de kansen om zich te kwalificeren voor de Champions League dramatisch toe, ook al is er aan concurrentie geen gebrek", zegt Sabatini ook. "Nu zal Mourinho geen excuses meer hebben: Roma moet strijden om de topposities."