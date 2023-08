Reactie Moet Tedesco aan deze opmerkelijke naam denken? "Ik ben er altijd klaar voor"

De interlandbreak staat weer bijna voor de deur. Op 9 september kunnen we onze Rode Duivels opnieuw bezig zien tegen Azerbeidzjan. Het blijft voorlopig nog even afwachten of we nieuwe namen op het veld zullen zien.

Zo hoopt ook Cercle-aanvaller Thibo Somers, dat hij op een dag in de plannen van Domenico Tedesco zal zitten. "Tuurlijk hoop je er wel op, het is een droom. Ik probeer me elke wedstrijd te tonen en ik voel wel dat het altijd wat beter gaat, ik ben er altijd klaar voor." Ploegmaat Olivier Deman heeft zijn debuut voor de nationale ploeg al gemaakt. Hij speelt op de linkerflank. "Ik denk dat er rechtsvoor iets meer concurrentie is met die grote namen. Ik vind het al een compliment dat er zelfs over wordt nagedacht." Somers stond dit seizoen al iedere speelminuut als aanvoerder op het veld. Hij kon al twee keer tot scoren komen en hoopt dat hij dit kan verder trekken. "Als dat gemiddelde doorgaat dan gaat het een mooi seizoen worden."