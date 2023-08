Er zijn al ploegen die Antwerp goede voorbeeld geven: met Dries Mertens al een extra Belg naar Champions League

Opnieuw een mooi moment voor Dries Mertens. Het bereiken van de Champions League is een feit met Galatasaray. Ook Young Boys en Braga hebben de voorronde van het kampioenenbal tot een goed einde gebracht.

Datgene waar Antwerp hoopt in te slagen, is alvast verwezenlijkt door drie andere ploegen. Dinsdagavond stonden immers al drie terugmatchen op het programma in de laatste kwalificatieronde van de Champions League. Dries Mertens verscheen in Turkije aan de aftrap en stond 72 minuten tussen de lijnen in Galatasary-Molde.

Zijn ploeg begon na de 2-3 in de heenmatch er al aan met een kleine bonus. Na het vroege strafschopdoelpunt van Icardi zag het er nog beter uit. Door de gelijkmaker van Hestad bleef het toch spannend tot het einde. Stel je maar eens voor dat de 1-2 nog uit de lucht viel. Het tegenovergestelde gebeurde: Angeliño maakte in minuut 93 de 2-1.

Ex-Antwerpspeler antiheld

Galatasaray dus door, net zoals het Zwitserse Young Boys. Dat moest na de 0-0 bij Maccabi Haifa thuis de klus klaren en deed dat met 3-0. Eén van de doelpunten was een owngoal van Abdoulaye Seck (ex-Antwerp). Braga had thuis met 2-1 gewonnen van Panathinaikos en trok dankzij Armindo ook aan het langste eind in Griekenland met 0-1.