Van smaakmaker in onderste regionen JPL naar toptransfer naar Ajax: voorganger vergelijkt Mikautadze met Suarez

Een opvallende transfer: Georges Mikautadze, bekend van zijn passage in de JPL, gaat bij Ajax voetballen. De Amsterdammers nemen hem definitief over van Metz.

De Franse club verhuurde de Georgiër in de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 aan Seraing. Met zijn doelpunten was de aanvaller van onschatbare waarde voor de Luikenaars in de strijd tegen de degradatie. Nadat Mikautadze in 2022 terugkeerde naar Metz, was het voor Seraing een onmogelijke opgave om op het hoogste niveau te blijven.

De nog altijd maar 22-jarige Mikautadze heeft de poort in Metz nu definitief achter zich dichtgetrokken. Een overeenkomst werd bereikt met Ajax, dat 16 miljoen euro op tafel legt om hem binnen te halen. Dat transferbedrag kan zelfs nog met bonussen oplopen tot 19 miljoen euro.

Congratulations Georges, you are part of a great club! ❤️🤍 — Shota Arveladze (@arveladze_shota) August 30, 2023

Mikautadze tekende bij Ajax tot 2028. Hij is niet de eerste Georgiër die er aan de slag gaat. In het verleden deed ook Shota Arveladze dit en die pakte in zijn jaren bij Ajax drie prijzen. Arveladze was er snel bij om zijn landgenoot te feliciteren en vergelijkt hem qua speelstijl met Suarez: "Je maakt deel uit van een geweldige club!"