Waar blijft de nieuwe spits van Genk? Dimitri de Condé reageert

KRC Genk zag woensdagnacht Mike Trésor zijn transfer naar Burnley opblazen. Dit zal ongetwijfeld een grote invloed hebben op het verdere verloop van de transferperiode bij Genk.

Dat Genk met een probleem omtrent efficiëntie kampt is duidelijk. Ze willen dan ook heel graag nog een nieuwe spits halen. "Vrijdag gaan we kijken waar we staan. We werken nog hard aan de komst van een spits en hebben nog tot 6 september", vertelde Dimitri de Condé aan Het Laatste Nieuws.

Woensdagnacht kwam het nieuws binnen dat Mike Trésor zijn transfer naar Burnley opblies. Als hij ervoor kiest om bij Genk te blijven, zal de club flink wat inkomsten mislopen. "Het is niet zo dat dat dossier op financieel vlak voor 100 procent gekoppeld is aan het vertrek van Trésor, al wil je financieel de dingen wel in de juiste sequentie doen."

Donderdagavond zal Genk de allesbeslissende wedstrijd tegen Adana Demirspor afwerken. Indien de Limburgers zich kwalificeren, zal de club nog zo'n 4 à 5 miljoen euro cashen, wat ongetwijfeld zal helpen op de transfermarkt.