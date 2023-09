'Nieuw miljoenenbod loopt binnen in Lotto Park voor Debast, speler geeft duidelijke voorkeur aan'

RSC Anderlecht moest de voorbije weken meermaals geïnteresseerden afwijzen voor Zeno Debast. Met Stuttgart en PSV Eindhoven waren er nochtans topclubs geïnteresseerd.

"Wij hebben de controle. Onze mercato ging tot nu toe hoe we wilden. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat er niets gebeurt, maar we zijn niet van plan een sleutelspeler te verkopen", was coach Riemer op zijn persconferentie andermaal formeel over Zeno Debast.

"Behalve als daar ineens een bod van tientallen miljoenen komt." PSV Eindhoven begreep de boodschap en mikte vol op Davinson Sánchez en laat de piste Debast op die manier dus ook meteen vallen. Stuttgart bleef wél aandringen.

EK 2024 belangrijk

Het deed een miljoenenbod, maar Debast blijft toch gewoon waar hij is. Met oog ook op de Rode Duivels, die na dit seizoen een EK te spelen hebben in Duitsland. Nu vertrekken en bij een nieuwe ploeg onzeker zijn van speelminuten?

Dat is niet de wens van Debast. Volgens Sacha Tavolieri heeft hij Anderlecht laten weten dat hij wil en zal blijven. Paars-wit heeft die informatie ook bevestigd. En daarmee komt er dus ook meteen een einde aan een van de soaps van deze zomer.