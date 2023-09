📷 Selectie Tedesco bekend: Dit zijn de namen voor Azerbeidzjan en Estland

Nog een speeldag dit weekend in de Jupiler Pro League en dan is het weer interlandbreak. De Rode Duivels geven Azerbeidzjan en Estland partij.

Maandag verzamelen de Rode Duivels in Tubeke voor de volgende interlandbreak. Zaterdag staat de EK-kwalificatiematch in Azerbeidzjan op de agenda. Volgende week dinsdag is Estland dan weer de tegenstander.

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de twee kwalificatiematchen richting het EK van volgend jaar in Duitsland. Dit zijn de namen voor de selectie: