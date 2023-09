Tedesco legt enkele verrassende keuzes uit: "Ik heb hen gezegd dat ze moeten spelen"

Domenico Tedesco heeft zijn selectie voor de wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Estland vrijgegeven. De bondscoach riep slechts één nieuwe naam op met Hugo Siquet. Jongens als Arthur Vermeeren, Hugo Cuypers en Maxime De Cuyper zijn er niet bij. Net als Roméo Lavia...

Romelu Lukaku is er natuurlijk wel bij. "We zijn elke dag in contact gebleven, ik wist alles wat er gebeurde rond zijn transfer", aldus Tedesco. "Vanaf de contacten met Inter. Maar hij heeft getraind en het was zelfs geen vraag om hem wel of niet op te roepen. Hij is een topspits en topmens. Zonder De Bruyne en Courtois hebben we hem nodig als leider. Maar we zullen zien hoever hij staat."

De enige verrassing: Hugo Siquet, rechtsback van Cercle Brugge. "Saelemaekers heeft zich gisteren geblesseerd en Siquet heeft een goed toernooi met de U21 gespeeld."

Cuypers verdient eigenlijk een selectie

Lavia is er niet bij, Jérémy Doku wel na hun transfers naar respectievelijk Chelsea en Manchester City. "Ik heb hen beiden gezegd dat het belangrijkste is dat ze spelen en dat ze gelukkig zijn. Dat wens ik iedereen toe. Maar een jonge speler moet vooral aan minuten komen. We hadden contact met Chelsea en Lavia is niet fit."

Er waren andere namen verwacht, zoals Hugo Cuypers en Arthur Vermeeren. "Vermeeren houden we natuurlijk in het oog. En Cuypers verdient eigenlijk een selectie en hij mocht terecht hopen. Hij was één van de vier spitsen op onze lijst. Ik had een goed gesprek met Vanhaezebrouck en Cuypers zelf. Ik kies in functie van de tegenstander. En er zijn wat verschillen met Openda. Maar hij weet dat we hem kennen."