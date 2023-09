Was De Condé van plan in te grijpen bij KRC Genk? "Ging de druppel teveel zijn"

KRC Genk kroop donderdagavond door het oog van de naald. Het kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Conference League na strafschoppen.

De opluchting was bijzonder groot in het kamp van de Limburgers na de kwalificatie. Niet in het minst bij Head of Football Dimitri de Condé. “We hebben heel wat klappen gekregen tijdens ons Europese parcours. De match van vandaag win je ook negen van de tien keer. We waren stukken beter en domineerden vanaf minuut 65. Ik ben bijzonder trots dat deze groep het vandaag toch kan waarmaken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Falen was immers geen optie voor de club. “Dit ging de druppel teveel zijn als het niet zou lukken. Het zou heel zuur geweest zijn om hier uitgeschakeld te worden. Maar zo opstaan als groep, daar moet je sterk voor zijn. Zeker in die omstandigheden: een heksenketel, helse temperaturen, maar vooral mentaal. Echt chapeau voor deze groep.”

Europees voetbal was immers een must voor KRC Genk. “Financieel is het mooi meegenomen, maar de extra wedstrijden zijn interessant voor onze spelers. Veel jongens moeten minuten krijgen. Trésor is ondertussen vertrokken naar Burnley, maar voor de rest zal er normaal niets meer gebeuren. Ik ben blij dat we onze groep kunnen samenhouden. We zijn heel ambitieus en bekijken of er inkomend nog iets mogelijk is.”