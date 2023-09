Diego Simeone toont veel begrip voor keuze Rode Duivel: "Hij voelde de nood om te vertrekken"

Opnieuw een lucratieve transfer voor Yannick Carrasco. De 29-jarige flankspeler maakt de overstap van Atlético Madrid naar het Saudische Al-Shabab.

Diego Simeone bevestigde op zijn wekelijkse persbabbel de transfer van de Rode Duivel. “Dat was ingecalculeerd en we hebben ernaar gehandeld. Yannick voelde nu de nood om te vertrekken”, verklaart hij.

De coach van Atlético Madrid komt met veel begrip voor Carrasco. “Ook al is het nog niet officieel, we zullen in Riyad afspreken voor een koffie en een knuffel. Ik hou heel veel van Yannick als persoon. Jongens die alles geven voor mijn team ben ik heel dankbaar, en Yannick is één van hen. Aan zijn vervangers om ervoor te zorgen dat ze het minstens even goed doen als hem.”

En zo staat Carrasco na Dalian Yifang (China) opnieuw voor een lucratieve transfer. In Saudi-Arabië zal hij naar verluidt een jaarsalaris van 13 miljoen euro opstrijken.