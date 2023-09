Dit overtuigde Trésor om voor Burnley te kiezen: "Er was al langer interesse"

Mike Trésor maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland alsnog een droomtransfer naar de Premier League. Hij vervoegt de manschappen van Vincent Kompany bij Burnley.

De spelmaker gaf toe dat de interesse van de Engelse promovendus niet nieuw was. "Er was al langer interesse. Maar de teams moesten er uit geraken en ook persoonlijk moest ik tot een akkoord komen. Ik babbelde met de coach en de directie. Daarna nam ik de beslissing, maar het duurde allemaal zijn tijd. Finaal ben ik blij van hier te zijn."

Die babbel met Vincent Kompany heeft hem volledig overtuigd om voor The Clarets te kiezen. "Het project van de club en de visie van de coach. Ik had een lang gesprek met de coach en dat overtuigde me."

Vandaag speelt Burnley een thuiswedstrijd tegen Tottenham, maar Trésor zal straks zijn intrede in de Premier League nog niet maken. "Ik ben erg blij om naar de Premier League te trekken, ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep. Ik ga eerst trainen en ga dan naar de match kijken."