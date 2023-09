Kapitein Hans Vanaken zet iedereen op scherp bij Club Brugge: "We willen dat evenaren, of zelfs beter doen"

Club Brugge moet zich dit seizoen tevreden stellen met de groepsfase van de Conference League. Maar Hans Vanaken heeft toch grote ambities.

Club Brugge moest drie voorrondes overleven voor het in de groepsfase van de Conference League geraakte. Blauw-zwart lootte met FK Bodø/Glimt, Beşiktaş en Lugano, tegenstander van Union in de play-offs van de Europa League, wel drie zware tegenstanders.

Voor Club Brugge, dat vorig jaar de achtste finales bereikte van de Champions League, moeten de ambities dan ook groot zijn in de Conference League. Ook Hans Vanaken besefte dat na de kwalificatie tegen Osasuna.

Kwartfinale Conference League

"Kijk naar wat de Belgische ploegen vorig jaar hebben gedaan: we willen dat evenaren, of zelfs beter doen. Eens écht ver geraken: dat zou leuk zijn. We hebben gezien dat het kan met Anderlecht en Gent vorig jaar", zei de Brugse kapitein.

Gent en Anderlecht haalden vorig jaar allebei de kwartfinale in de Conference League, ook bij Brugge dromen ze daar dus van. Maar eerst goed en wel door de groepsfase geraken. De eerste opdracht is thuis tegen Besiktas, op 21 september.