OFFICIEEL: Divock Origi keert terug naar de Premier League

Divock Origi zal terug in de Premier League spelen. Nottingham Forest huurt hem voor de rest van het seizoen na een mislukt jaar bij AC Milan.

Afgelopen seizoen speelde Divock Origi voor AC Milan. De spits kwam transfervrij over van Liverpool, maar kon nooit overtuigen in Italië. Hij mislukte compleet en zo wilde Milan van hem af.

Het duurde lang, maar net voor de sluiting van de transferperiode in Engeland kwam er dan toch een oplossing voor Origi. Nottingham Forest huurt hem voor de rest van het seizoen. Ook is er een aankoopoptie van zo'n 5 miljoen euro mee gemoeid.

Zo keert Origi terug naar de Premier League. Eerder speelde hij al 8 seizoenen voor Liverpool waar hij een landstitel, de FA Cup en de League Cup pakte. Ook had hij een belangrijk aandeel in de Champions League-zege in 2019 door in de halve finale en finale te scoren.