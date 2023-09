Zware slag voor fans Manchester United net voor topper: niemand wil astronomisch bedrag neertellen

Een onvervalste topper vandaag in de Premier League: Arsenal-Manchester United. Al zal de aandacht van de fans van Man U intussen wel afgeleid zijn, want hun club staat ineens niet meer te koop, ondanks dat ze van de familie Glazer afwillen.

De eigenaars van United hebben de club van de markt gehaald omdat ze het gewenste bedrag van 5,5 miljard euro niet krijgen. Zowel Sir Jim Ratcliffe en Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani willen dat er niet voor geven.

De Glazers waren wel serieus over de overname, maar Racliffe en Bin Hamad zijn niet van plan dat megabedrag op tafel te leggen. Tot grote ontgoocheling van de fans zal er dus een stop gezet worden op de overname.

In 2025 zouden de Glazers een nieuwe poging ondernemen, in de hoop dat de financiële omstandigheden over twee jaar gunstiger zijn.