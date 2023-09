Heeft Fredberg de eigen ruiten ingegooid? 'Anderlecht verandert plots aanbieding voor Thorgan Hazard en daar is speler niét mee akkoord'

RSC Anderlecht hoopt de transfer van Thorgan Hazard af te ronden. De gesprekken zijn bezig, maar Jesper Fredberg dreigt de eigen ruiten te hebben ingegooid door het voorstel aan te passen.

RSC Anderlecht en Borussia Dortmund lijken al even rond. De Belgische recordkampioen wil de gevraagde vijf miljoen euro op tafel gooien om Thorgan Hazard naar Brussel te halen. Al staan de punten en komma’s nog niet op de juiste plaats.

De onderhandelingen met de speler verlopen dan weer stroever. Het is geen geheim dat Hazard – hij verdient in Duitsland een slordige vijf miljoen euro per seizoen – zal moeten inleveren om bij Anderlecht te komen voetballen. Maar dat is niet alles.

© photonews

Transferexpert Sasha Tavolieri weet dat Jesper Fredberg het voorstel heeft aangepast. Anderlecht ging aanvankelijk akkoord met een contractvoorstel voor vier seizoenen. Maar dat heeft de sportief directeur van paars-wit ingetrokken.

🤔🇧🇪🟣 This still gets stuck on several points for Thorgan #Hazard : While the #RSCA had issued the possibility of offering a 4-year contract (player's will), the fact of having reviewed its position for a 3-year contract + one year option as well + the still too big difference… https://t.co/xu4eet6Y06 pic.twitter.com/XjBJHmHnpK — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 5, 2023

Momenteel ligt een voorstel voor drie seizoenen op tafel, inclusief optie voor een bijkomende jaargang. Fredberg hoopt op die manier de loonlast in dat laatste seizoen te drukken. Maar ook daar wil Hazard niét mee akkoord gaan.