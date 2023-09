Hommeles in Gent? Gentse politici verdenken Sam Baro van dubbele agenda, Buffalo-opperhoofd reageert

Sam Baro is sinds enkele weken de nieuwe eigenaar van KAA Gent. Ook het Gentse stadsbestuur praatte een mondje mee in de deal. Al maakt N-VA zich zorgen.

Het was Sofie Bracke die als Gentse schepen van Sport mee aan de onderhandelingstafel zat. De Stad Gent was als stakeholder én historische partner immers bezorgd. “KAA Gent zal geen satellietclub worden en de lokale verankering blijft verplicht behouden”, klopte ze zich na de deal op de borst.

Maar klopt dat wel? “Volgens mij is die deal juridisch niet sluitend”, aldus Anneleen Van Bossuyt van oppositiepartij N-VA. “We hebben helemaal géén garanties dat de club lokaal verankerd zal blijven in de toekomst.”

In het Nederlands: volgens Van Bossuyt kan Sam Baro zijn aandelen wél verkopen. Die aandelen staan namelijk op naam van zijn bedrijf Krospoint. En een overname van dat bedrijf brengt in zo’n geval rechtstreeks een overname van de Buffalo’s met zich mee.

Wat heeft Sam Baro te zeggen?

“Er is bij mijn weten geen enkele voetbalclub in België waar de lokale verankering zo stevig gegarandeerd is”, komt Baro met een gevatte repliek in Het Laatste Nieuws. “Ik draag de verankering zelf hoog in het vaandel en sta voor de volle honderd procent achter de gemaakte afspraken.”