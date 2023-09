Antwerp FC wil beginnen aan verkoop van Champions League-tickets, maar daar steekt UEFA een stokje voor

Antwerp FC heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het stamnummer één rekent dan ook op een kolkende Bosuil. Al steekt de UEFA voorlopig een stokje voor de kaartjesverkoop.

Antwerp FC ontvangt de komende maanden FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk op de Bosuil. We moeten er geen tekening bij maken: het wordt een stormloop om een kaartje te bemachtigen.



The Great Old wil met het gekende systeem van mini-abonnementen werken. De trouwe abonnees hadden hun kaartjes normaliter vandaag al kunnen kopen, vanaf elf september werd de verkoop dan weer voor iedereen opengezet.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗼𝗼𝗽 𝗺𝗶𝗻𝗶-𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 #𝗨𝗖𝗟



De verkoop van de mini-abonnementen voor de UEFA Champions League, die voor jou als abonnee vandaag of maandag 11/09 van start zou gaan, wordt uitgesteld naar een latere datum.



RAFC dient rekening te houden… pic.twitter.com/2az8Td8bpP — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 7, 2023

Dat was echter niet naar de zin van UEFA. De Europese voetbalbond stak letterlijk een stokje voor de start van de kaartjesverkoop voor het Antwerpse Kampioenenbal. "We communiceren van zodra we een nieuwe datum hebben", klinkt het bij de landskampioen.