Dimitri de Condé houdt hart vast voor Africa Cup: "Zegt heel veel over Genk"

Tijdens deze interlandbreak worden de laatste tickets voor de Africa Cup uitgedeeld. Het zou wel eens een zware dobber kunnen worden voor KRC Genk.

De Africa Cup van 2023 moest normaal in juni en juli afgewerkt worden, maar door het regenseizoen in Ivoorkust wordt het toernooi pas tussen 13 januari en 11 februari van volgend jaar afgewerkt.

Iets wat in Europa niet op gejuich onthaald werd. Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk, kijkt angstvallig uit naar hoeveel spelers van KRC Genk wel eens minstens een maandje weg kunnen zijn.

“Er bestaat dus een reële kans dat we begin volgend jaar met El Khannouss, Paintsil en Fadera drie spelers voor een maand of meer kwijt zijn. In die periode worden niet alleen competitiewedstrijden afgewerkt, ook de heenmatchen van de halve finales van de Beker van België staan dan ingepland”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Wij gunnen onze spelers deze kans om met hun land succesvol te zijn. Wij willen dat spelers fier zijn om het truitje van KRC Genk te dragen. Maar ook dat ze even trots zijn om hun land te vertegenwoordigen. Het illustreert bovendien de kwaliteit van onze selectie.”