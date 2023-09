Yannick Carrasco spreekt voor het eerst over zijn transfer naar Saudi-Arabië

Yannick Carrasco heeft voor het eerst sinds zijn transfer naar Saudi-Arabië gesproken. Hij zei dat Al Shabab de enige optie was, maar het was ook het totale plaatje.

Ook Yannick Carrasco trok naar Saudi-Arabië. Hij tekende voor 4 seizoenen een contract bij Al Shabab. Atletico Madrid kreeg 15 miljoen voor de Rode Duivel.

Sinds de transfer werd er heel wat gesproken over Carrasco. Daarom organiseerde hij een persconferentie bij de Rode Duivels om over zijn transfer te spreken.

"Ik heb voor de zekerheid gekozen en het totale plaatje sprak me aan. Ook hou ik van avontuur en het kan ook verrijkend zijn: een nieuwe cultuur en competitie", verklaarde Carrasco zijn keuze.

Nochtans was er ook interesse van Barcelona. "Ik heb er enkele keren mee gebeld, maar dat is niet doorgegaan", aldus Carrasco. "Uiteindelijk was Al Shabab mijn enige concrete optie."