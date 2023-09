Mogen twijfels rondom Lukaku de prullenmand in? "Zelfs op één been"

Domenico Tedesco gaf al wat prijs over zijn opstelling tegen Azerbeidzjan. Zo zal Romelu Lukaku zeker starten. De voorbije weken waren er twijfels omtrent de spits.

Toen Lukaku nog geen nieuwe club gevonden had, betwijfelde Van der Elst of de Belgische topschutter aller tijden wel mocht opgeroepen worden voor de Duivels. "Je moet spelen, voordat je geselecteerd kunt worden", klonk het toen bij de analist.

Met AS Roma heeft Big Rom intussen een nieuwe club gevonden. Ondanks het feit dat hij nog maar weinig matchritme in de benen heeft, staat Lukaku zeer scherp en heeft hij in het tussenseizoen zichzelf als een bezetene verzorgd.

Volgens Jürgen Geril van Het Nieuwsblad mogen alle twijfels omtrent Lukaku en de Duivels dan ook de vuilbak in. "Ik vind dat een non-discussie, Romelu Lukaku niet oproepen voor de Duivels. Zelfs op een half been of één been zou ik hem oproepen, het is Romelu Lukaku. Het is onze topschutter. Hij heeft 75 goals gemaakt in 115 interlands, dus het leidt geen twijfel dat hij er moet bij zijn", klinkt hij overtuigd.