Vincent Euvrard kijkt wel heel erg ver vooruit met Zulte Waregem

Zulte Waregem bedankte Frederik D'Hollander als trainer. Vincent Euvrard is zijn opvolger.

Naar aanleiding van de bekermatch van zaterdag gaf Vincent Euvrard zijn eerste persconferentie als trainer van Essevee. De ambities zijn er alvast, ook al liep de start niet zo goed.

“Dit is een club die altijd veel uitstraling heeft gehad. In zijn jonge geschiedenis, sinds de opstart in 2001, heeft deze ploeg veel betekend voor het Belgische voetbal met twee keer bekerwinst, vier keer Europa League-deelname en vijf keer Play-off 1”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

“Als je rond je kijkt, heb je niet het gevoel dat je bij een club in 1B zit. Het voelt aan als 1A. Door die successen in het verleden staat dit mooie oefencomplex er en een fantastisch stadion. Nu is het aan mij, de staf en de spelers om onze verantwoordelijkheid te pakken. De kwaliteit om de titel te pakken is er.”

En de ambities reiken zeer ver. “We beseffen dat het een werk van lange adem zal worden. Het is ons doel om binnen de drie tot vijf jaar weer een club te zijn in 1A die de top acht mag ambiëren”, klinkt het straf.