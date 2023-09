Bart Verhaeghe haalt zijn gram na decennium bij Club Brugge: "Stel vast dat er toen met mij werd gelachen"

Een van de machtigste mannen in het Belgisch voetbal is Bart Verhaeghe. "Maar ik ben nooit op macht uit geweest", aldus de sterke man van Club Brugge.

Bart Verhaeghe is ondertussen tien jaar aan de slag bij Club Brugge. In die periode werden vijf titels gepakt en twee keer de Beker van België. In den beginne van zijn 'regeerperiode' was er heel wat kritiek op wat ze deden bij blauw-zwart.

"Ik stel vast dat er in mijn eerste maanden bij Club Brugge weleens met mij werd gelachen. Bijvoorbeeld toen ik zei dat we kooklessen gingen geven aan de spelersvrouwen zodat onze spelers gezonder zouden eten", aldus Verhaeghe in Het Nieuwsblad.

Koks

"Als ik nu zie hoe wij de voeding van onze voetballers regelen met twee gespecialiseerde koks... Dat gaat nog veel verder dan wat ik 2013 dacht. Ons voetbal was toen niet klaar voor dat soort ideeën. Dus we kozen ervoor om minder te communiceren over wat we deden, geen woorden maar daden."

Die politiek van geen woorden, maar daden heeft uiteindelijk wel opgeleverd. En ook al was er vorig seizoen een minder jaar, dan nog mag Club Brugge gezien worden als de beste ploeg van het voorbije decennium. Een club ook die goed gerund wordt en zo voor heel veel extra opbrengsten kan zorgen.