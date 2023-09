Bekerheld bij Beerschot speelde spelletjes in strafschoppenreeks: "Nadien bied ik mijn excuses aan"

Beerschot had verlengingen en strafschoppen nodig in de zesde ronde van de Croky Cup. Doelman Matijas Davor kroonde zich tot bekerheld.

Beerschot gaf tegen Lokeren-Temse een voorsprong van twee doelpunten nog uit handen. Verlengingen brachten geen uitsluitsel, waardoor de wedstrijd beslist werd met een strafschoppenreeks.

“Opgelucht? Dat kan je zeggen, maar we brachten onszelf onnodig in de problemen”, zegt doelman Matijas Davor die de strafschop van aanvoerder Cassaert van Lokeren stopte aan Het Laatste Nieuws. “Bij 1-3 moet je de wedstrijd doodmaken. Maar oké, het loopt goed af en we stoten door. Dat is het belangrijkste.“

Davor houdt ook van spelletjes. “In de chaos kan alles gebeuren. Als je de penaltynemer de kans geeft om gefocust te blijven, heeft die het makkelijk. Maar als je twijfel zaait, chaos creëert, kan het alle kanten uitgaan. Dan trapt hij toch een beetje slechter, of mist hij z'n poging.”

Een rol die hij naar eigen zeggen moet spelen. “Maar het is nooit persoonlijk, dat heb ik de jongens van Lokeren na de wedstrijd meteen gezegd. In een penaltyreeks kan ik zeer hard zijn, zeg ik kwetsende woorden, maar nadien geef ik iedereen een handshake en bied ik mijn excuses aan.”